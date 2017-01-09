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Истории
Фото: Пресс-службы Президента РМ
Аналитика
Первая встреча новых президентов Приднестровья и Молдовы Вадима Красносельского и Игоря Додона дала определенные результаты, но оставила и вопросы относительно того, как дальше будут развиваться отношения между Кишиневом и Тирасполем. Об этом – в авторской колонке нашего агентства.
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Самые важные и актуальные новости о жизни республики за прошедшие 7 дней
Истории
В эти дни исполняется 248 лет со дня рождения боевого генерала и образцового дворянского хозяйственника, раскрывшего природный и экономический потенциал приднестровского края

Приднестровье

С 1 января отменена регистрация договоров участников ВЭД в таможенных органах по месту нахождения хозяйствующего субъекта в Приднестровье

В мире

За слишком большие взятки в Таиланде хотят ввести смертную казнь

Политика

Додон и Красносельский согласуют единый пакет первоочередных вопросов

Экономика

С 1 января отменена регистрация договоров участников ВЭД в таможенных органах по месту нахождения хозяйствующего субъекта в Приднестровье

Общество

За помощью к главе Тирасполя обратились 5 человек

Происшествия

Офицер Минобороны ПМР осужден за должностное преступление

Безопасность

СМВЧ МВД отметила день образования подразделения торжественным митингом и показательными выступлениями бойцов

Спорт

В Дубоссарах определили победителей Рождественского турнира по настольному теннису

Культура

Вступил в силу закон о меценатстве

Наука

Учёные прогнозируют, что от антарктических льдов скоро отколется крупный айсберг