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Политика
Николай Глига был необоснованно задержан и подвергнут дополнительному досмотру пограничной полицией Молдовы
Политика
На встрече спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин отметил, что прямые контакты с российскими коллегами – это неотъемлемое условие успеха для Приднестровья
Аналитика
Взгляд из Приднестровья на внутреннюю политику РМ в контексте переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем

Приднестровье

ЕРЭС информирует о плановых отключениях электроэнергии

В мире

Впервые после холодной войны Британия направит эсминец в Черное море

Политика

Вадим Красносельский и Григорий Карасин обсудили укрепление прямого взаимодействия ведомств ПМР и РФ

Экономика

Недоимки по налогам в Слободзейском районе увеличились

Общество

В приднестровских госучреждениях начнут консультировать граждан РФ, получающих пенсию на территории республики

Происшествия

За неделю на дорогах республики произошло 6 ДТП

Безопасность

ОКК обсудила подготовку к празднованию 25-й годовщины миротворческой операции на Днестре

Спорт

Футзалисты из Приднестровья пробились в дивизию «А» чемпионата Молдовы

Культура

Николай Пономаренко представил свои картины в Министерстве иностранных дел

Наука

Американские ученые вместе с РФ примут участие в проекте по изучению Венеры