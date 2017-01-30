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МИД ПМР прокомментировал задержание министра промышленности и регионального развития в аэропорту Кишинёва
Николай Глига был необоснованно задержан и подвергнут дополнительному досмотру пограничной полицией Молдовы
Вадим Красносельский обсудил с Дмитрием Рогозиным результаты проведённых встреч в рамках трёхдневного визита в Москву
На встрече спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин отметил, что прямые контакты с российскими коллегами – это неотъемлемое условие успеха для Приднестровья
Взгляд из Приднестровья на внутреннюю политику РМ в контексте переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем