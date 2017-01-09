Первая встреча новых президентов Приднестровья и Молдовы Вадима Красносельского и Игоря Додона дала определенные результаты, но оставила и вопросы относительно того, как дальше будут развиваться отношения между Кишиневом и Тирасполем. Об этом – в авторской колонке нашего агентства.