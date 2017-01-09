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Первая встреча новых президентов Приднестровья и Молдовы Вадима Красносельского и Игоря Додона дала определенные результаты, но оставила и вопросы относительно того, как дальше будут развиваться отношения между Кишиневом и Тирасполем. Об этом – в авторской колонке нашего агентства.
Самые важные и актуальные новости о жизни республики за прошедшие 7 дней
В эти дни исполняется 248 лет со дня рождения боевого генерала и образцового дворянского хозяйственника, раскрывшего природный и экономический потенциал приднестровского края